NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Insbesondere dank eines positiven Einmaleffektes in Form des Rechenzentrums-Verkaufs in Großbritannien habe der Energiekonzern die Erwartungen mit Blick auf das operative Ergebnis deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC



