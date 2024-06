RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 55,00 auf 52,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Dank des verbesserten Geschäftsumfelds und starker Quartalszahlen sei der Energieversorger in einer guten Position, um die eigenen Jahresziele zu übertreffen, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Montag vorliegenden Studie. Das untere Ende der operativen Ergebniszielspanne (Ebitda) sei konservativ und dürfte im weiteren Jahresverlauf revidiert werden. Dazu hinke die Aktie seit Jahresbeginn der Konkurrenz hinterher. Seine moderat gesenkten Schätzungen spiegelten indes niedrigere Erwartungen im Bereich Erneuerbare Energien wider.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

