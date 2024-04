RWE-Aktie zieht an: Goldman Sachs bewertet RWE-Aktie mit Buy: Enormes Kurspotenzial

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Aktie des Energieversorgers werde derzeit auf einem ähnlichen Niveau gehandelt wie vor vier Jahren, während der COVID-Krise, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für eine höhere Bewertung sehe er drei Ansatzpunkte: Steigende Strompreise, eine bessere Aktionärsvergütung und einen ESG-freundlicheren (Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereich Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Ansatz für die Umstrukturierung des Portfolios.

Im XETRA-Handel steigt die RWE-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,95 Prozent auf 32,00 Euro. Das Papier von RWE konnte um 08:12 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 31,93 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 47,20 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via Frankfurt 172 RWE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2024 um 22,3 Prozent nach. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von RWE wird am 15.05.2024 gerechnet.

