SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Analyse im Blick
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05.05.2026 14:04:48
SAP SE-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach zwei angekündigten Zukäufen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Obwohl die Preise beider Transaktionen nicht veröffentlicht worden seien, gehe er davon aus, dass der Software-Konzern in diesem Jahr einige Milliarden Euro aus seiner Bilanz abziehen werde, schrieb Michael Briest in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Alles in allem sieht der Analyst die Transaktionen als "klare Stärkung der SAP-Kompetenzen, aber auch als implizite Anerkennung der Herausforderungen der letzten 12 bis 18 Monate in der KI-Entwicklung".
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die SAP SE-Aktie konnte um 13:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 149,66 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 36,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 531 235 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2026 büßte die Aktie um 28,2 Prozent ein. SAP SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 18:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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