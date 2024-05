Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 sackt nachmittags ab

Am Montag sinkt der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,33 Prozent auf 5 068,37 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,375 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,030 Prozent leichter bei 5 083,54 Punkten in den Handel, nach 5 085,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5 068,12 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 087,92 Zählern.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der Euro STOXX 50 4 955,01 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, stand der Euro STOXX 50 bei 4 689,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, stand der Euro STOXX 50 bei 4 317,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 12,31 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Stellantis (+ 3,64 Prozent auf 21,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,50 Prozent auf 118,70 EUR), Bayer (+ 1,05 Prozent auf 29,26 EUR), BMW (+ 0,89 Prozent auf 102,50 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,61 Prozent auf 3,62 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,00 Prozent auf 446,30 EUR), Infineon (-1,87 Prozent auf 37,29 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 184,15 EUR), Ferrari (-1,17 Prozent auf 376,72 EUR) und UniCredit (-0,63 Prozent auf 35,91 EUR).

Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien

Im Euro STOXX 50 sticht die Intesa Sanpaolo-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 3 002 873 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 392,313 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,90 zu Buche schlagen. Mit 9,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

