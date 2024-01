Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter

Am Dienstag notierte der Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 4 443,52 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,902 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,257 Prozent auf 4 443,21 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,68 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 4 414,44 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 448,45 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 549,44 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 149,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 157,00 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 1,54 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 568,80 Punkten. Bei 4 414,44 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit UniCredit (+ 0,80 Prozent auf 25,81 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,49 Prozent auf 22,78 EUR), Allianz (+ 0,35 Prozent auf 242,65 EUR), BMW (+ 0,25 Prozent auf 95,76 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,19 Prozent auf 188,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil adidas (-2,09 Prozent auf 172,00 EUR), Stellantis (-1,89 Prozent auf 19,81 EUR), Enel (-1,32 Prozent auf 6,72 EUR), BASF (-0,61 Prozent auf 44,26 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,57 Prozent auf 382,80 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 5 268 686 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 334,555 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte

In diesem Jahr weist die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

