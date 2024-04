Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Der DAX bewegte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Der DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,91 Prozent schwächer bei 17 923,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,817 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,003 Prozent schwächer bei 18 088,17 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 088,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 795,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 100,75 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,05 Prozent nach oben. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 25.03.2024, den Wert von 18 261,31 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, bei 16 906,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, stand der DAX noch bei 15 872,13 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6,88 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 8,18 Prozent auf 16,66 EUR), Infineon (+ 3,60 Prozent auf 32,56 EUR), Commerzbank (+ 1,44 Prozent auf 14,06 EUR), RWE (+ 0,73 Prozent auf 31,89 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,42 Prozent auf 181,45 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Symrise (-4,02 Prozent auf 99,92 EUR), Sartorius vz (-3,72 Prozent auf 282,10 EUR), SAP SE (-3,05 Prozent auf 170,20 EUR), Daimler Truck (-2,17 Prozent auf 41,95 EUR) und Porsche (-2,12 Prozent auf 89,44 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 32 180 543 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 204,101 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

