Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten

Der LUS-DAX gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 17 567,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 555,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 607,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 933,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.11.2023, den Stand von 15 987,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.02.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 357,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 4,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 17 607,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 72,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,81 Prozent auf 425,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,70 Prozent auf 215,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,70 Prozent auf 417,70 EUR) und Porsche (+ 0,67 Prozent auf 84,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-2,35 Prozent auf 18,90 EUR), Infineon (-2,16 Prozent auf 33,82 EUR), BASF (-0,85 Prozent auf 47,05 EUR), Symrise (-0,64 Prozent auf 95,70 EUR) und Bayer (-0,57 Prozent auf 28,97 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 429 122 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 202,358 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

