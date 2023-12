Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach

Der MDAX zeigte sich am Abend kaum verändert.

Schlussendlich schloss der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 26 582,80 Punkten ab. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 246,045 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,127 Prozent auf 26 655,94 Punkte an der Kurstafel, nach 26 622,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 844,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 493,13 Punkten erreichte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der MDAX-Kurs bei 25 290,82 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 089,87 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.12.2022, den Stand von 25 487,05 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,35 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 7,79 Prozent auf 38,88 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,53 Prozent auf 93,60 EUR), Nemetschek SE (+ 2,23) Prozent auf 79,80 EUR), EVOTEC SE (+ 2,11 Prozent auf 18,84 EUR) und JENOPTIK (+ 1,89 Prozent auf 26,96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Nordex (-6,88 Prozent auf 9,48 EUR), HelloFresh (-5,51 Prozent auf 14,67 EUR), SMA Solar (-4,01 Prozent auf 57,40 EUR), Aurubis (-3,63 Prozent auf 73,24 EUR) und Delivery Hero (-2,74 Prozent auf 30,22 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 228 569 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 17,431 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

