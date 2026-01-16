Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags

Anleger in Frankfurt treten am fünften Tag der Woche den Rückzug an.

Am Freitag verbucht der TecDAX um 12:10 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,34 Prozent auf 3 759,14 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 579,496 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,154 Prozent auf 3 777,59 Punkte an der Kurstafel, nach 3 771,79 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 754,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 778,58 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1,66 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 3 534,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, stand der TecDAX bei 3 701,60 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.01.2025, den Stand von 3 549,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,72 Prozent. Bei 3 858,70 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 612,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Drägerwerk (+ 5,23 Prozent auf 84,50 EUR), HENSOLDT (+ 2,89 Prozent auf 92,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,42 Prozent auf 16,40 EUR), IONOS (+ 0,92 Prozent auf 27,55 EUR) und Ottobock (+ 0,90 Prozent auf 67,05 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,42 Prozent auf 48,58 EUR), Nemetschek SE (-2,20 Prozent auf 82,20 EUR), Nagarro SE (-2,07 Prozent auf 68,55 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,10 EUR) und SMA Solar (-1,69 Prozent auf 32,66 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 785 283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 234,663 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,41 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at