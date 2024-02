Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus

Am Mittwochabend zogen sich die Börsianer in London zurück.

Schlussendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,73 Prozent auf 7 662,51 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,395 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 719,21 Punkte an der Kurstafel, nach 7 719,21 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 719,21 Punkte, das Tagestief hingegen 7 642,75 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,638 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 461,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 481,99 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Wert von 7 977,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,764 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell InterContinental Hotels Group (+ 2,35 Prozent auf 85,30 GBP), BT Group (+ 1,64 Prozent auf 1,09 GBP), Beazley (+ 1,48 Prozent auf 5,82 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,31 Prozent auf 5,24 GBP) und ConvaTec (+ 1,24 Prozent auf 2,45 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen HSBC (-8,39 Prozent auf 5,90 GBP), Centrica (-3,07 Prozent auf 1,29 GBP), Entain (-2,62 Prozent auf 8,99 GBP), Flutter Entertainment (-2,56 Prozent auf 161,65 GBP) und Ocado Group (-2,41 Prozent auf 5,19 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 106 531 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,984 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at