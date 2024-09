Schwache Performance in Paris: CAC 40 notiert schlussendlich im Minus

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,57 Prozent schwächer bei 7 444,90 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,257 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,032 Prozent auf 7 489,85 Punkte an der Kurstafel, nach 7 487,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 495,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 444,18 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,171 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 7 449,70 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bei 7 628,80 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Wert von 7 276,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 büßte der Index bereits um 1,14 Prozent ein. Bei 8 259,19 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 029,91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 223 055 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 301,525 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie verzeichnet mit 3,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Stellantis-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at