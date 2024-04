Schwacher Handel: Das macht der DAX am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,38 Prozent auf 18 048,90 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,808 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,009 Prozent auf 18 119,93 Punkte an der Kurstafel, nach 18 118,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 153,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 014,48 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, bei 18 492,49 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2024, wies der DAX einen Wert von 16 972,34 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.04.2023, betrug der DAX-Kurs 15 922,38 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,05 Prozent auf 27,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,70 Prozent auf 39,56 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,60) Prozent auf 228,70 EUR), Continental (+ 1,18 Prozent auf 61,68 EUR) und BASF (+ 1,15 Prozent auf 49,62 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,73 Prozent auf 72,00 EUR), Covestro (-2,52 Prozent auf 46,35 EUR), Porsche (-2,38 Prozent auf 85,20 EUR), BMW (-2,34 Prozent auf 104,30 EUR) und Zalando (-1,76 Prozent auf 25,08 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 273 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 203,097 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,97 erwartet. Mit 7,65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at