Schwacher Handel: DAX notiert am Montagnachmittag im Minus

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,08 Prozent auf 18 891,51 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,814 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 18 913,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 906,92 Punkten am Vortag.

Bei 18 778,54 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 917,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der DAX einen Stand von 17 661,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 18 497,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 15 840,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 12,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 970,71 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 1,98 Prozent auf 98,08 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,64 Prozent auf 31,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,05 Prozent auf 39,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,00 Prozent auf 494,20 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 0,71 Prozent auf 40,96 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Sartorius vz (-4,09 Prozent auf 239,20 EUR), Rheinmetall (-3,17 Prozent auf 524,80 EUR), Zalando (-2,30 Prozent auf 22,90 EUR), Daimler Truck (-2,11 Prozent auf 33,93 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-1,35 Prozent auf 136,94 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 917 064 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 230,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,87 Prozent.

