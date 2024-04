Schwacher Handel: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,26 Prozent auf 18 029,51 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,849 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,012 Prozent auf 18 078,89 Punkte an der Kurstafel, nach 18 076,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 17 975,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18 239,50 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,737 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, lag der DAX-Kurs bei 17 814,51 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 10.01.2024, bei 16 689,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 597,89 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,51 Prozent. Bei 18 567,16 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 1,48 Prozent auf 14,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 22,42 EUR), Siemens Energy (+ 0,90 Prozent auf 17,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 417,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 233,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Sartorius vz (-3,55 Prozent auf 339,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 213,30 EUR), Merck (-2,38 Prozent auf 150,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,12 Prozent auf 24,93 EUR) und BMW (-2,06 Prozent auf 111,50 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 980 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 206,856 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at