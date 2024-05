Schwacher Handel: DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fällt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,02 Prozent auf 17 928,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,782 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 17 935,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17 932,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 17 909,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 954,65 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,29 Prozent nach unten. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 02.04.2024, bei 18 283,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.02.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 918,21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 726,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,91 Prozent aufwärts. Bei 18 567,16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 4,20 Prozent auf 28,50 EUR), RWE (+ 1,96 Prozent auf 33,27 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 39,74 EUR), EON SE (+ 1,17 Prozent auf 12,55 EUR) und Zalando (+ 1,01 Prozent auf 24,91 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-1,50 Prozent auf 19,01 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 32,30 EUR), Symrise (-1,05 Prozent auf 99,64 EUR), Covestro (-1,02 Prozent auf 46,50 EUR) und Commerzbank (-1,00 Prozent auf 13,82 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 733 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 198,078 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,90 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

