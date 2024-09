Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Am Montag bewegt sich der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,22 Prozent tiefer bei 18 865,10 Punkten. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 1,814 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,035 Prozent auf 18 913,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 906,92 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 863,72 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 917,20 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Der DAX wies vor einem Monat, am 02.08.2024, einen Wert von 17 661,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Wert von 18 497,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 15 840,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 970,71 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Hannover Rück (+ 0,47 Prozent auf 257,50 EUR), Symrise (+ 0,42 Prozent auf 119,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,80 EUR), SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 198,24 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,26 Prozent auf 31,26 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-2,15 Prozent auf 32,29 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 23,14 EUR), Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 246,30 EUR), Rheinmetall (-0,89 Prozent auf 537,20 EUR) und Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 25,82 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 299 767 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 230,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

