Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start in der Verlustzone

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,40 Prozent schwächer bei 18 651,74 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,827 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,026 Prozent fester bei 18 731,65 Punkten in den Handel, nach 18 726,76 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 18 731,65 Punkte, das Tagestief hingegen 18 645,12 Zähler.

DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,312 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 22.04.2024, den Wert von 17 860,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, wies der DAX einen Stand von 17 370,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.05.2023, lag der DAX-Kurs bei 16 223,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 11,23 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 18 892,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 0,48 Prozent auf 15,72 EUR), Symrise (+ 0,39 Prozent auf 104,20 EUR), Zalando (+ 0,33 Prozent auf 24,04 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,26 Prozent auf 462,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 22,17 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,65 Prozent auf 65,04 EUR), BMW (-2,51 Prozent auf 92,44 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,91 Prozent auf 28,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,80 Prozent auf 117,00 EUR) und Porsche (-1,78 Prozent auf 78,16 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX sticht die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 354 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 209,377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

