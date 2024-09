Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

Am Montag verliert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,62 Prozent auf 18 827,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 937,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 820,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 694,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 607,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 862,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 12,44 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 18 973,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Hannover Rück (+ 0,47 Prozent auf 257,50 EUR), Symrise (+ 0,42 Prozent auf 119,55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,35 Prozent auf 25,80 EUR), SAP SE (+ 0,26 Prozent auf 198,24 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,26 Prozent auf 31,26 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,15 Prozent auf 32,29 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 23,14 EUR), Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 246,30 EUR), Rheinmetall (-0,89 Prozent auf 537,20 EUR) und Siemens Energy (-0,88 Prozent auf 25,82 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 299 767 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 230,640 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,66 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

