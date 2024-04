Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,43 Prozent auf 26 824,47 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 250,996 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,011 Prozent leichter bei 26 937,03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26 939,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 26 937,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 617,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,321 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, lag der MDAX noch bei 26 036,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.01.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 069,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 449,84 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,052 Prozent nach unten. Bei 27 286,23 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 3,69 Prozent auf 13,21 EUR), AIXTRON SE (+ 2,42 Prozent auf 22,44 EUR), HENSOLDT (+ 1,87 Prozent auf 39,26 EUR), TeamViewer (+ 1,52 Prozent auf 13,37 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,50 Prozent auf 13,56 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-5,88 Prozent auf 4,96 EUR), Delivery Hero (-3,53 Prozent auf 32,28 EUR), Fraport (-3,43 Prozent auf 46,14 EUR), Gerresheimer (-3,11 Prozent auf 102,70 EUR) und K+S (-2,86 Prozent auf 13,92 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 152 185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie hat im MDAX mit 17,960 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

