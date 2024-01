Schwacher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 1,00 Prozent schwächer bei 1 766,00 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,222 Prozent auf 1 787,80 Punkte an der Kurstafel, nach 1 783,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 765,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 788,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 1 780,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.10.2023, wies der SLI einen Wert von 1 618,28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, stand der SLI bei 1 770,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,141 Prozent. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 742,94 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 3,89 Prozent auf 2,22 CHF), Richemont (+ 1,70 Prozent auf 119,65 CHF), SGS SA (+ 1,60 Prozent auf 75,08 CHF), Sika (+ 1,21 Prozent auf 234,80 CHF) und Schindler (+ 1,03 Prozent auf 206,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF), Swatch (I) (-4,56 Prozent auf 203,20 CHF), Alcon (-2,75 Prozent auf 66,54 CHF), VAT (-2,28 Prozent auf 397,90 CHF) und Straumann (-2,17 Prozent auf 130,60 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 5 608 112 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 266,750 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,51 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at