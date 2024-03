Schwacher Handel: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Der LUS-DAX verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:27 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,18 Prozent auf 17 962,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 18 009,50 Punkte, das Tagestief hingegen 17 950,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 17 068,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 671,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 14 754,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 7,27 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,21 Prozent auf 24,52 EUR), Siemens Energy (+ 1,49 Prozent auf 14,64 EUR), Porsche (+ 1,43 Prozent auf 89,62 EUR), Rheinmetall (+ 1,36 Prozent auf 463,10 EUR) und Sartorius vz (+ 1,13 Prozent auf 366,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen RWE (-1,20 Prozent auf 30,96 EUR), Deutsche Bank (-0,98 Prozent auf 13,49 EUR), adidas (-0,76 Prozent auf 203,45 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 443,00 EUR) und Beiersdorf (-0,37 Prozent auf 133,55 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 702 153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 200,669 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,16 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at