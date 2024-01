Schwacher Handel: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,38 Prozent tiefer bei 16 512,50 Punkten.

Bei 16 507,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 16 783,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 16 453,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.10.2023, einen Stand von 15 059,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.01.2023, den Stand von 14 210,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 22,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,15 Prozent auf 219,10 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,85) Prozent auf 381,00 EUR), Henkel vz (+ 0,52 Prozent auf 73,66 EUR) und Bayer (+ 0,48 Prozent auf 34,49 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-4,96 Prozent auf 11,30 EUR), Sartorius vz (-4,55 Prozent auf 329,60 EUR), Infineon (-3,37 Prozent auf 35,81 EUR), Siemens (-3,37 Prozent auf 162,22 EUR) und Continental (-3,35 Prozent auf 74,90 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 583 652 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,150 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at