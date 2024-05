Schwacher Handel: SLI zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der SLI verlor im SIX-Handel zum Handelsende 0,94 Prozent auf 1 943,98 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,201 Prozent auf 1 966,41 Punkte an der Kurstafel, nach 1 962,47 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 967,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 941,07 Punkten lag.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wurde der SLI auf 1 855,89 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wurde der SLI mit 1 860,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 1 779,27 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,23 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 967,38 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Temenos (+ 1,38 Prozent auf 58,75 CHF), Swatch (I) (+ 0,75 Prozent auf 193,95 CHF), Lindt (+ 0,38 Prozent auf 10 630,00 CHF), Swisscom (+ 0,12 Prozent auf 491,80 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,12 Prozent auf 251,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Lonza (-3,43 Prozent auf 495,20 CHF), Sika (-3,05 Prozent auf 276,10 CHF), Partners Group (-1,83 Prozent auf 1 206,50 CHF), Julius Bär (-1,75 Prozent auf 54,04 CHF) und Alcon (-1,73 Prozent auf 80,86 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5 226 072 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 238,023 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at