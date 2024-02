Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der TecDAX kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 3 352,81 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 512,530 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,150 Prozent leichter bei 3 355,84 Punkten in den Handel, nach 3 360,88 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3 361,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 352,53 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 3 267,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 111,27 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 241,63 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,849 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell CompuGroup Medical SE (+ 2,10 Prozent auf 32,10 EUR), Infineon (+ 0,94 Prozent auf 32,87 EUR), Energiekontor (+ 0,87 Prozent auf 69,60 EUR), Nordex (+ 0,64 Prozent auf 10,19 EUR) und CANCOM SE (+ 0,50 Prozent auf 27,96 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil SMA Solar (-6,17 Prozent auf 48,84 EUR), ADTRAN (-1,70 Prozent auf 6,36 USD), AIXTRON SE (-1,36 Prozent auf 33,46 EUR), Siemens Healthineers (-1,09 Prozent auf 54,32 EUR) und EVOTEC SE (-0,66 Prozent auf 13,61 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 247 267 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,112 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at