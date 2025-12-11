Nordex Aktie

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

11.12.2025 13:49:38

Nordex-Aktie zieht an - positive Analystenprognosen und Branchennews stützen

Nordex-Aktie zieht an - positive Analystenprognosen und Branchennews stützen

Die Aktien von Nordex haben sich Donnerstag mit 29,60 Euro dem Zwischenhoch von Dezember 2015 bis auf wenige Cent genähert.

Zuletzt belief sich das Kursplus via XETRA auf 2,18 Prozent bei 29,12 Euro. Weiteren Auftrieb gab den Nordex-Papieren des Herstellers von Windkraftanlagen eine Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 32 Euro.

Die Experten hoben nach Auswertung der Quartalszahlen, jüngster Branchensignale und Gesprächen mit dem Management ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 deutlich an. Vor allem mit der Prognose für das operative Ergebnis liegen sie jetzt nach eigenen Angaben klar über dem Konsens. Sie rechnen zudem mit einem starken vierten Quartal. Dies dürfte die Basis legen für höhere Ziele und die Zahlung einer Dividende.

Zuletzt hatte es ohnehin positive Impulse für die Branchenstimmung gegeben - vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova und der von einem US-Gericht gekippten Blockade von Windkraftprojekten durch den Präsidenten.

