Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Optimismus
|
11.12.2025 13:49:38
Nordex-Aktie zieht an - positive Analystenprognosen und Branchennews stützen
Die Experten hoben nach Auswertung der Quartalszahlen, jüngster Branchensignale und Gesprächen mit dem Management ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen für 2026 deutlich an. Vor allem mit der Prognose für das operative Ergebnis liegen sie jetzt nach eigenen Angaben klar über dem Konsens. Sie rechnen zudem mit einem starken vierten Quartal. Dies dürfte die Basis legen für höhere Ziele und die Zahlung einer Dividende.
Zuletzt hatte es ohnehin positive Impulse für die Branchenstimmung gegeben - vom Investorentag des US-Konzerns GE Vernova und der von einem US-Gericht gekippten Blockade von Windkraftprojekten durch den Präsidenten.
/ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Aktien in diesem Artikel
|Nordex AG
|28,86
|1,55%
