Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer

Derzeit legen Börsianer in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 4 076,31 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,156 Prozent auf 4 071,01 Punkte an der Kurstafel, nach 4 077,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 088,63 Punkte, das Tagestief hingegen 4 070,87 Zähler.

STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, den Wert von 3 867,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 964,53 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 3 760,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 10,60 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Zählern markiert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1,99 Prozent auf 55,93 GBP), AstraZeneca (+ 1,51 Prozent auf 102,48 GBP), RELX (+ 0,80 Prozent auf 31,42 GBP), National Grid (+ 0,80 Prozent auf 10,72 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,78 Prozent auf 54,24 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-0,92 Prozent auf 31,20 EUR), Allianz (-0,43 Prozent auf 244,35 EUR), Richemont (-0,43 Prozent auf 116,95 CHF), SAP SE (-0,33 Prozent auf 146,86 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,32 Prozent auf 36,85 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 3 355 425 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 399,992 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,44 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at