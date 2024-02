Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Der Dow Jones sinkt am Mittag.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,90 Prozent schwächer bei 38 305,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11,570 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,534 Prozent tiefer bei 38 448,10 Punkten in den Montagshandel, nach 38 654,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 38 633,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 38 220,40 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 05.01.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 37 466,11 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 34 061,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 926,01 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 1,56 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 783,62 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 1,62 Prozent auf 320,18 USD), Apple (+ 0,79 Prozent auf 187,33 USD), Intel (+ 0,21 Prozent auf 42,69 USD), Chevron (+ 0,11 Prozent auf 152,41 USD) und Procter Gamble (-0,03 Prozent auf 158,05 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil McDonalds (-4,20 Prozent auf 284,58 USD), Walgreens Boots Alliance (-3,49 Prozent auf 21,85 USD), 3M (-2,15 Prozent auf 92,83 USD), Boeing (-1,71 Prozent auf 205,80 USD) und Verizon (-1,69 Prozent auf 41,42 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 6 499 655 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,834 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,72 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at