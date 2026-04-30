Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Aktie bewertet
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30.04.2026 12:34:48
Scout24-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die soliden Quartalszahlen des Onlineportal-Betreibers belegten eine starke Entwicklung im Kerngeschäft, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Um 12:16 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 70,95 EUR ab. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 47,99 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 53 498 Scout24-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 17,3 Prozent abwärts. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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