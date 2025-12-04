SDAX-Papier KWS SAAT SE-Aktie: Über diese Dividende können sich KWS SAAT SE-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Wert KWS SAAT SE am 03.12.2025 wurde für das Jahr 2025 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,25 EUR vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von KWS SAAT SE beläuft sich auf 33,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,11 Prozent an.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der KWS SAAT SE-Titel via XETRA bei einem Wert von 68,70 EUR. Am 04.12.2025 wird das KWS SAAT SE-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem KWS SAAT SE-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die KWS SAAT SE-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das KWS SAAT SE-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,03 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,68 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von KWS SAAT SE via XETRA 14,12 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 17,49 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel KWS SAAT SE

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Experten eine Verringerung der Dividende auf 1,22 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,81 Prozent nachlassen.

Kerndaten von Dividenden-Titel KWS SAAT SE

Die Börsenbewertung des SDAX-Unternehmens KWS SAAT SE steht aktuell bei 2,247 Mrd. EUR. KWS SAAT SE besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,87. 2025 setzte KWS SAAT SE 1,677 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 7,16 EUR.

