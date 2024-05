SDAX-Wert Klöckner-Aktie: Klöckner-Aktionäre erhalten weniger Dividende

Bei der Hauptversammlung von SDAX-Papier Klöckner am 23.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,20 EUR beschlossen. Damit wurde die Klöckner-Dividende im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent dezimiert. 39,90 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. So dezimierte sich die Klöckner- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 60,00 Prozent.

Klöckner-Aktien-Dividendenrendite

Zum XETRA-Schluss notierte der Klöckner-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 6,27 EUR. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Klöckner wird der Klöckner-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Klöckner-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Klöckner-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist die Klöckner-Aktie eine Dividendenrendite von 2,91 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4,33 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Klöckner-Kurs via XETRA 25,15 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 355,89 Prozent statt.

Dividendenausschüttungen im Peergroup-Vergleich

Verglichen mit der Peergroup (Salzgitter) zeigt sich Klöckner im Jahr 2023 im Nachteil. Bei der Dividendenrendite erweist sich die Klöckner-Aktie ebenso als stärker als die Konkurrenz. Mit einer Dividende in Höhe von 0,45 EUR stellt Salzgitter im Peergroup-Vergleich die stärkste Dividenden-Aktie dar, während Klöckner bei der Dividendenrendite mit 2,91 Prozent besser abschneidet.

Klöckner- Dividendenerwartung

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,21 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 3,39 Prozent bedeuten.

Klöckner-Basisinformationen

Die Marktkapitalisierung des SDAX-Unternehmens Klöckner beläuft sich aktuell auf 630,420 Mio. EUR. Dividenden-Aktie Klöckner besitzt aktuell ein KGV von 0,00. 2023 setzte Klöckner 6,957 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -1,91 EUR.

