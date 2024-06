SIX-Handel: SLI notiert im Plus

Um 12:10 Uhr klettert der SLI im SIX-Handel um 0,54 Prozent auf 1 960,39 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,100 Prozent auf 1 947,83 Punkte an der Kurstafel, nach 1 949,78 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 1 947,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 965,00 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,525 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, den Stand von 1 961,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, lag der SLI bei 1 904,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, lag der SLI bei 1 749,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,16 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 1 993,61 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,65 Prozent auf 1,33 CHF), Partners Group (+ 2,25 Prozent auf 1 180,00 CHF), Sika (+ 2,10 Prozent auf 262,10 CHF), Swiss Re (+ 1,57 Prozent auf 113,20 CHF) und Holcim (+ 1,42 Prozent auf 82,66 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swatch (I) (-0,73 Prozent auf 190,00 CHF), Nestlé (-0,40 Prozent auf 94,18 CHF), Kühne + Nagel International (-0,38 Prozent auf 260,40 CHF), Lindt (-0,19 Prozent auf 10 660,00 CHF) und Novartis (-0,11 Prozent auf 93,82 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 165 233 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 257,193 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 5,91 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at