SLI-Handel aktuell: SLI mittags im Aufwind

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent stärker bei 1 843,86 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,373 Prozent stärker bei 1 839,59 Punkten, nach 1 832,75 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 836,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 844,31 Einheiten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,910 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, notierte der SLI bei 1 907,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, den Stand von 1 799,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, lag der SLI-Kurs bei 1 790,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,56 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 1 936,63 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell ams (+ 5,36 Prozent auf 1,20 CHF), Swatch (I) (+ 2,92 Prozent auf 199,45 CHF), Richemont (+ 2,50 Prozent auf 131,35 CHF), Julius Bär (+ 2,08 Prozent auf 52,04 CHF) und SGS SA (+ 2,02 Prozent auf 82,92 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Temenos (-1,15 Prozent auf 55,75 CHF), Logitech (-0,94 Prozent auf 73,88 CHF), Straumann (-0,93 Prozent auf 116,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,40 Prozent auf 44,88 CHF) und Novartis (-0,29 Prozent auf 88,61 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 357 489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,549 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

