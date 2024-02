SMI aktuell: SMI notiert am Freitagnachmittag im Plus

In Zürich ist am Freitag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Freitag steht der SMI um 15:42 Uhr via SIX 0,17 Prozent im Plus bei 11 303,00 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,262 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,016 Prozent tiefer bei 11 282,37 Punkten, nach 11 284,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 11 282,37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 358,00 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, wies der SMI einen Wert von 11 229,65 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 16.11.2023, den Wert von 10 643,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der SMI mit 11 194,91 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,19 Prozent zu Buche. Bei 11 473,57 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Sika (+ 3,44 Prozent auf 255,80 CHF), Holcim (+ 1,56 Prozent auf 67,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,37 Prozent auf 39,93 CHF), Geberit (+ 1,19 Prozent auf 511,80 CHF) und Swiss Life (+ 1,08 Prozent auf 637,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Swiss Re (-1,69 Prozent auf 101,85 CHF), Kühne + Nagel International (-1,44 Prozent auf 280,70 CHF), Nestlé (-0,81 Prozent auf 97,32 CHF), Sonova (-0,42 Prozent auf 284,60 CHF) und Logitech (-0,34 Prozent auf 77,08 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 590 989 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 267,292 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

