SMI aktuell: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Am Donnerstag fällt der SMI um 09:12 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 12 131,77 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,465 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,593 Prozent schwächer bei 12 103,93 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 12 176,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 133,26 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 089,52 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bewegte sich der SMI bei 11 543,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wies der SMI 12 150,02 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, erreichte der SMI einen Wert von 10 958,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 8,61 Prozent aufwärts. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 0,66 Prozent auf 73,60 CHF), Swiss Life (+ 0,49 Prozent auf 691,40 CHF), Sonova (+ 0,34 Prozent auf 298,60 CHF), Swiss Re (+ 0,30 Prozent auf 116,90 CHF) und Holcim (+ 0,23 Prozent auf 80,18 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Novartis (-0,94 Prozent auf 99,97 CHF), Roche (-0,82 Prozent auf 276,90 CHF), Nestlé (-0,51 Prozent auf 89,18 CHF), UBS (-0,48 Prozent auf 24,96 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,38 Prozent auf 259,10 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 178 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 250,860 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 5,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at