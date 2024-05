SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Der SMI klettert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,46 Prozent auf 11 325,23 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,216 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,091 Prozent fester bei 11 283,23 Punkten in den Montagshandel, nach 11 272,95 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 277,59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 381,81 Einheiten.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, den Wert von 11 495,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der SMI noch bei 11 245,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der SMI mit 11 554,24 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,39 Prozent aufwärts. 11 799,91 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 2,25 Prozent auf 75,48 CHF), Geberit (+ 1,58 Prozent auf 514,20 CHF), Zurich Insurance (+ 1,23 Prozent auf 444,40 CHF), Swiss Re (+ 1,23 Prozent auf 100,80 CHF) und Swiss Life (+ 1,22 Prozent auf 630,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Sonova (-0,95 Prozent auf 260,50 CHF), Lonza (-0,31 Prozent auf 518,00 CHF), Givaudan (-0,15 Prozent auf 3 986,00 CHF), Richemont (+ 0,08 Prozent auf 131,90 CHF) und Alcon (+ 0,17 Prozent auf 72,28 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 716 973 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240,315 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,80 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at