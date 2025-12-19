SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,249 Richemont-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 169,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,84 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 98,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at