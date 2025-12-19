Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 19.12.2025 10:03:56

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Richemont-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,249 Richemont-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 169,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,84 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 98,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Richemont

Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten