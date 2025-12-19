Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Langfristige Investition
|
19.12.2025 10:03:56
SMI-Papier Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richemont-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Richemont-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,06 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,249 Richemont-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Richemont-Aktie auf 169,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 211,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 111,84 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Richemont bezifferte sich zuletzt auf 98,70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Richemont
Nachrichten zu Richemontmehr Nachrichten
|
19.12.25
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
19.12.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI aktuell (finanzen.at)
|
19.12.25
|Gewinne in Zürich: SMI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)