SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zurich Insurance gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Zurich Insurance-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zurich Insurance-Aktie bei 437,70 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zurich Insurance-Aktie investiert hat, hat nun 22,847 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 110,35 CHF, da sich der Wert eines Zurich Insurance-Papiers am 28.03.2024 auf 486,30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +11,10 Prozent.

Am Markt war Zurich Insurance jüngst 69,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at