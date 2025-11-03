SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Novartis-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Novartis-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Novartis-Aktie betrug an diesem Tag 76,97 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,920 Novartis-Aktien. Die gehaltenen Novartis-Anteile wären am 31.10.2025 12 897,20 CHF wert, da der Schlussstand 99,27 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,97 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Novartis belief sich zuletzt auf 188,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at