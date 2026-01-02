Roche Aktie

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Roche-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 290,50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,344 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 328,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112,98 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,98 Prozent.

Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 261,35 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)mehr Nachrichten