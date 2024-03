SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Richemont-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 82,55 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Richemont-Aktie investiert, befänden sich nun 1,211 Richemont-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Richemont-Anteile wären am 21.03.2024 166,99 CHF wert, da der Schlussstand 137,85 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 66,99 Prozent.

Alle Richemont-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at