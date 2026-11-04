Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
04.11.2026 20:13:25
Smith Douglas (SDHC) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wednesday, Nov. 4, 2026
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Nachrichten zu Douglas AG
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|»Gen Z regelt«: Douglas schließt wegen Jugendprotesten am Samstag zwölf Filialen (Spiegel Online)
|
29.10.26
|Jugendproteste: Douglas hält Samstag zwölf Filialen geschlossen (dpa-AFX)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Douglas-Aktie stark: Überraschender Führungswechsel (dpa-AFX)
Analysen zu Douglas AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|8,21
|-0,61%