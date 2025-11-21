DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|Profitable DocMorris-Investition?
|
21.11.2025 10:04:50
SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DocMorris-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der DocMorris-Anteile betrug an diesem Tag 14,23 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 70,271 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 343,90 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 20.11.2025 auf 4,89 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 343,90 CHF, was einer negativen Performance von 65,61 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 245,77 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|SPI-Handel aktuell: SPI bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.11.25
|Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|DocMorris gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 bekannt (EQS Group)
|
07.11.25
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DocMorris-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.11.25
|DocMorris kündigt Beginn der Rückkaufangebotsfrist für die ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 an (EQS Group)
|
31.10.25
|SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt mittags (finanzen.at)