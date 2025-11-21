DocMorris Aktie

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

Profitable DocMorris-Investition? 21.11.2025 10:04:50

SPI-Papier DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren DocMorris-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DocMorris-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der DocMorris-Anteile betrug an diesem Tag 14,23 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hat, hat nun 70,271 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 343,90 CHF, da sich der Wert eines DocMorris-Anteils am 20.11.2025 auf 4,89 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 343,90 CHF, was einer negativen Performance von 65,61 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris belief sich zuletzt auf 245,77 Mio. CHF. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der DocMorris-Aktie bei 151,00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

