Frühe Anlage 28.11.2025 10:03:43

SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden DocMorris-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das DocMorris-Papier bei 12,07 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das DocMorris-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 828,231 DocMorris-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.11.2025 auf 5,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 468,30 CHF wert. Mit einer Performance von -55,32 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DocMorris bezifferte sich zuletzt auf 249,24 Mio. CHF. Der erste Handelstag der DocMorris-Aktie an der Börse SWX war der 06.07.2017. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DocMorris-Papiers auf 151,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

