DocMorris Aktie

DocMorris für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DocMorris-Investmentbeispiel 05.12.2025 10:03:38

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die DocMorris-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 135,41 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,738 DocMorris-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 5,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4,02 CHF wert. Damit wäre die Investition 95,98 Prozent weniger wert.

DocMorris wurde am Markt mit 261,71 Mio. CHF bewertet. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Nachrichten

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)mehr Analysen

11.11.25 DocMorris Sell UBS AG
17.10.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
17.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Sell UBS AG
16.10.25 DocMorris Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DocMorris AG (ex Zur Rose) 5,61 -1,92% DocMorris AG (ex Zur Rose)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen