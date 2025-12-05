DocMorris Aktie
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
|DocMorris-Investmentbeispiel
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die DocMorris-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die DocMorris-Anteile bei 135,41 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,738 DocMorris-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 5,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4,02 CHF wert. Damit wäre die Investition 95,98 Prozent weniger wert.
DocMorris wurde am Markt mit 261,71 Mio. CHF bewertet. Am 06.07.2017 wurden DocMorris-Papiere zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Ein DocMorris-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,61
|-1,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.