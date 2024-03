Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt nachmittags im Plus

Das macht der STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,32 Prozent fester bei 4 429,53 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,106 Prozent auf 4 420,14 Punkte an der Kurstafel, nach 4 415,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 420,14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 436,94 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,820 Prozent. Vor einem Monat, am 28.02.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 283,70 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bei 4 080,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, lag der STOXX 50 bei 3 841,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,25 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 436,94 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell UniCredit (+ 2,19 Prozent auf 35,23 EUR), Reckitt Benckiser (+ 1,98 Prozent auf 45,26 GBP), Glencore (+ 1,60 Prozent auf 4,36 GBP), HSBC (+ 1,22 Prozent auf 6,23 GBP) und Roche (+ 1,10 Prozent auf 229,25 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen UBS (-2,23 Prozent auf 27,62 CHF), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 39,75 EUR), SAP SE (-0,57 Prozent auf 181,00 EUR), BASF (-0,56 Prozent auf 52,95 EUR) und Enel (-0,44 Prozent auf 6,14 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 8 319 386 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 531,065 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 6,26 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at