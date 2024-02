Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags stärker

Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent fester bei 4 213,16 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,132 Prozent fester bei 4 218,36 Punkten, nach 4 212,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 221,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 191,66 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,215 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 4 093,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 841,37 Punkte. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.02.2023, den Stand von 3 837,06 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,96 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 236,11 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Glencore (+ 1,94 Prozent auf 4,29 GBP), GSK (+ 1,47 Prozent auf 15,91 GBP), BP (+ 1,31 Prozent auf 4,69 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,23 Prozent auf 37,14 CHF) und Novartis (+ 0,98 Prozent auf 90,28 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Roche (-3,76 Prozent auf 237,80 CHF), Enel (-2,15 Prozent auf 6,20 EUR), UBS (-1,58 Prozent auf 25,58 CHF), Zurich Insurance (-0,91 Prozent auf 435,10 CHF) und BASF (-0,70 Prozent auf 44,15 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 716 703 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 447,685 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,21 zu Buche schlagen. Im Index weist die BAT-Aktie mit 10,42 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at