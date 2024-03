Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX

Der MDAX gönnte sich am ersten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Zum Handelsende sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 26 036,34 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 249,615 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,567 Prozent auf 25 836,47 Punkte an der Kurstafel, nach 25 983,68 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26 043,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 794,05 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, mit 25 728,84 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 11.12.2023, wurde der MDAX mit 26 622,25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 998,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,99 Prozent abwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 6,80 Prozent auf 25,62 EUR), LEG Immobilien (+ 5,07 Prozent auf 75,90 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,31 Prozent auf 124,90 EUR), TAG Immobilien (+ 2,50 Prozent auf 12,32 EUR) und SMA Solar (+ 2,12 Prozent auf 57,90 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Gerresheimer (-2,96 Prozent auf 101,70 EUR), AIXTRON SE (-2,72 Prozent auf 25,43 EUR), HENSOLDT (-2,42 Prozent auf 33,10 EUR), Siltronic (-2,03 Prozent auf 82,20 EUR) und freenet (-1,84 Prozent auf 25,62 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 11 364 230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17,431 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,83 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at