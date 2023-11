Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Gewinne

Kaum verändert zeigt sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag klettert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,11 Prozent auf 15 977,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 15 983,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 950,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 23.10.2023, bei 14 775,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.08.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 785,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 23.11.2022, mit 14 449,00 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 13,67 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 0,82 Prozent auf 38,27 EUR), Deutsche Börse (+ 0,75 Prozent auf 173,80 EUR), SAP SE (+ 0,71 Prozent auf 142,16 EUR), Beiersdorf (+ 0,55 Prozent auf 128,35 EUR) und Covestro (+ 0,44 Prozent auf 47,61 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Porsche (-2,13 Prozent auf 86,40 EUR), Sartorius vz (-1,65 Prozent auf 280,50 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 10,72 EUR), Rheinmetall (-1,38 Prozent auf 285,00 EUR) und Porsche Automobil vz (-0,66 Prozent auf 45,26 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 1 912 296 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 163,103 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,69 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at