Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Infineon-Anlage im Blick 22.12.2025 10:04:06

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Infineon-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,34 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Infineon-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,991 Infineon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35,81 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 685,41 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 2 685,41 EUR entspricht einer Performance von +168,54 Prozent.

Insgesamt war Infineon zuletzt 46,63 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Infineon-Anteils fand am 13.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Infineon-Aktie lag beim Börsengang bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

